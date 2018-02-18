Хави: "Я прочитал много статей, где говорилось, что Роналду отыграл лучше Неймара, но это же несправедливое утверждение"

Экс-футболист "Барселоны" Хави поделился мнением об игре Криштиану Роналду и Неймара в игре 1/8 Лиги Чемпионов "Реал" - ПСЖ (3:1).

"Нужно смотреть не только на авторов забитых голов, но и в целом на качество игры обеих команд. Я прочитал много статей, где говорилось, что Роналду отыграл лучше Неймара. Но это же несправедливое утверждение! Что сделал Роналду? Забил пенальти и подставил колено... А как же моменты, созданные Неймаром? Ошибки, которые он заставлял совершить защиту "Реала"? Страх, который он вселял в футболистов "сливочных"?

ПСЖ мог решать исход матча и должен был это делать, когда была возможность. "Реал" не играет хорошо, но все равно побеждает. Контратаки и углового хватило, чтобы добыть победу 3:1" - приводит слова Хави A Bola.

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