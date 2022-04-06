Хави ярко высказался о ситуации с Дембеле
Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о ситуации с французским нападающим Усманом Дембеле, контракт которого истекает ближайшим летом.
"Если бы это зависело от меня, то я бы немедленно продлил контракт с Дембеле. Но нам нужны конкретные цифры, чтобы работать дальше. Мы также должны провести переговоры с Араухо, Гави, Роберто... Я надеюсь, что Усман останется в "Барселоне". Он может быть одним из лучших в мире на своей позиции", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 10 результативных передач.
Не пропустите: Стало известно, сколько "Барселона" готова платить Дембеле по новому контракту. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Карпин высказался о победе "Ростова" над "Крыльями Советов"
-
В ФИФА отреагировали на информацию об увеличении длительности матчей на ЧМ-2022
-
Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ по двум причинам
-
ПСЖ может купить лидера "РБ Лейпциг"
-
Тухель отказался возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Погба сделал выбор между ПСЖ и "Ювентусом"
-
"Аугсбург" обыграл "Майнц" в Бундеслиге
-
Хави ярко высказался о ситуации с Дембеле
-
"Ростов" победил "Крылья Советов" и отдалился от зоны вылета
-
Названа причина отказа "Манчестер Юнайтед" от приглашения Почеттино
-
ПСЖ намерен улучшить предложение для Мбаппе
-
Источник: Эрик тен Хаг возглавит "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" работает над трансфером Депая
-
"Вы серьезно?". Клопп высказался о возможности "Ливерпуля" приобрести Холанда
-
Кейн не против переговоров с "Манчестер Юнайтед"
-
Роналду прокомментировал награду лучшему игроку месяца в "Манчестер Юнайтед"
-
"Наполи" может забрать у "Ромы" Дзаньоло
-
"Ювентус" может купить основного защитника "Фиорентины"
-
Куртуа обратился к потенциальным покупателям "Челси"
-
Нагельсманн рассказал, что хочет подписать Мбаппе и де Йонга
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14