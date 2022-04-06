Хави ярко высказался о ситуации с Дембеле

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Хави ярко высказался о ситуации с Дембеле

Фото: твиттер Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о ситуации с французским нападающим Усманом Дембеле, контракт которого истекает ближайшим летом.

"Если бы это зависело от меня, то я бы немедленно продлил контракт с Дембеле. Но нам нужны конкретные цифры, чтобы работать дальше. Мы также должны провести переговоры с Араухо, Гави, Роберто... Я надеюсь, что Усман останется в "Барселоне". Он может быть одним из лучших в мире на своей позиции", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 22 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 10 результативных передач.

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