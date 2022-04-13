Хави ярко высказался об успехах "Реала" и "Вильярреала" в Лиге чемпионов

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Хави ярко высказался об успехах "Реала" и "Вильярреала" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Хави/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнением о выходе "Реала" и "Вильярреала" в полуфинал Лиги чемипионов после побед по сумме двух матчей над "Челси" и "Баварией".

"Победы "Реала" и "Вильярреала" доказали, что чемпионат Испании лишь немногим уступает Премьер-лиге. Ла Лига всегда будет сильным турниром. Я смотрел оба матча, так как являюсь фанатом футбола. Целью "Барселоны" является возвращение в Лигу чемпионов. Что касается "Вильярреала", то его тоже нужно считать большим клубом", - приводит слова Хави Daily Mail.

Напомним, что в полуфинале Лиги чемпионов "Реал" сыграет с победителем пары "Атлетико" - "Манчестер Сити" (первый матч - 0:1). "Вильярреал" сыграет с лучшим в паре "Ливерпуль" - "Бенфика" (первый матч - 3:1).

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