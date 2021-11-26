Хави заблокировал переход Кавани в "Барселону"

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не перейдёт в "Барселону", сообщает El Nacional.

По информации источника, сделку заблокировал наставник "сине-гранатовых" Хави.

Тренер считает, что каталонскому клубу стоит сосредоточиться на подписании более молодых футболистов.

34-летний Кавани в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 8 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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