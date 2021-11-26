Хави заблокировал переход Кавани в "Барселону"

Теги манчестер юнайтедбарселонахавиэдинсон кавани трансферы

Хави заблокировал переход Кавани в "Барселону"

Фото твиттер Эдинсона Кавани

Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани не перейдёт в "Барселону", сообщает El Nacional.

По информации источника, сделку заблокировал наставник "сине-гранатовых" Хави.

Тренер считает, что каталонскому клубу стоит сосредоточиться на подписании более молодых футболистов.

34-летний Кавани в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 8 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

Не пропустите: Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за Закарию. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России узнала соперников по стыкам квалификации ЧМ-2022

Сборная России узнала соперников по стыкам квалификации ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов