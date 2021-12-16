Хави заблокировал переход Погба в "Барселону"

Фото инстаграм Поля Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не перейдёт в "Барселону", сообщает Sport.es.

По информации источника, против подписания француза выступил главный тренер "сине-гранатовых" Хави.

Наставник команды считает, что полузащита достаточно хорошо укомплектована, поэтому в трансфере Погба нет нужды.

Кроме того, игрок "МЮ", который следующим летом станет свободным агентом, может финансово ударить по "Барсе" из-за требований его агента Мино Райолы.

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