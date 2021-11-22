Хави заблокировал переход ван де Бека в "Барселону"

Фото инстаграм Донни ван де Бека

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бек мог зимой оказаться в "Барселоне", сообщает Sport.es.

По информации источника, представители каталонского клуба уже контактировали с 24-летним футболистом и получили его согласие на переход.

Однако сделку заблокировал новый главный тренер "сине-гранатовых" Хави, который не нуждается в подписании новых хавбеков.

Ван де Бек в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 6 матчей и забил 1 гол. Его контракт с "красными дьяволами" действует до 2025 года. Рыночная стоимость голландца - 25 миллионов евро.

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