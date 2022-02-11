Хави заинтересован в продлении контракта с Сержи Роберто

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Хави заинтересован в продлении контракта с Сержи Роберто

Фото: инстаграм Роберто\Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес планирует использовать в составе испанского полузащитника Сержи Роберто и заинтересован в продлении его контракта, сообщает Diario Sport.

По информации источника, тренерский штаб каталонского клуба высоко оценивает Роберто за его универсальность и тактическую обученность.

Однако отмечается, что Хави поддерживает руководство "Барсы" в том смысле, что контракт 30-летнего футболиста может быть продлен только в том случае, если он согласится на условия клуба, который зажат финансовыми рамками.

Напомним, что соглашение Роберто с "Барселоной" истекает в конце нынешнего сезона. В данный момент он восстанавливается от травмы колена.

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