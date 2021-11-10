Хави запретил Пике сходить на ток-шоу

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Хави запретил Пике сходить на ток-шоу

Фото: инстаграм Жерара Пике/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Барселоны" Хави запретил защитнику Жерару Пике сходить на ток-шоу El Hormiguero, потребовав от него сосредоточиться на футболе, сообщает Marca.

По сведениям источника, Хави считает, что Пике слишком много уделяет времени мероприятиям, которые не связаны с футболом.

В нынешнем сезоне 34-летний Пике провел за "Барселону" 13 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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