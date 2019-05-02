Хави завершит карьеру по окончании сезона

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Хави завершит карьеру по окончании сезона

Испанский полузащитник "Аль-Садд" Хави сообщил, что он завершит карьеру по окончании сезона

"Для меня было честью играть в футбол до того момента, как мне исполнилось 39 лет. Теперь я хочу завершить карьеру на пике. Это мой последний сезон в качестве игрока. Но я с нетерпением жду начала тренерской карьеры. Моя тренерская философия будет отражать стиль привитый Йоханом Кройффом и Ла Масией", - приводит слова Хави AS.

39-летний Хави выступает за "Аль-Садд" с 2015 года, провел за клуб 84 матча, в которых забил 22 гола и отдал 28 результативных передач. Ранее он играл за "Барселону", в составе которой отметился 85 мячами и 182 голевыми передачами в 769 поединках. 8-кратный чемпион Испании, чемпион Катара, 3-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Катара, 6-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 2-кратный победитель клубного чемпионата мира, обладатель Кубка эмира Катара, обладатель Кубка шейха Яссима. Чемпион мира-2010, 2-кратный чемпион Европы.

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