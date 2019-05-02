Хави завершит карьеру по окончании сезона
Испанский полузащитник "Аль-Садд" Хави сообщил, что он завершит карьеру по окончании сезона
"Для меня было честью играть в футбол до того момента, как мне исполнилось 39 лет. Теперь я хочу завершить карьеру на пике. Это мой последний сезон в качестве игрока. Но я с нетерпением жду начала тренерской карьеры. Моя тренерская философия будет отражать стиль привитый Йоханом Кройффом и Ла Масией", - приводит слова Хави AS.
39-летний Хави выступает за "Аль-Садд" с 2015 года, провел за клуб 84 матча, в которых забил 22 гола и отдал 28 результативных передач. Ранее он играл за "Барселону", в составе которой отметился 85 мячами и 182 голевыми передачами в 769 поединках. 8-кратный чемпион Испании, чемпион Катара, 3-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Катара, 6-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 2-кратный победитель клубного чемпионата мира, обладатель Кубка эмира Катара, обладатель Кубка шейха Яссима. Чемпион мира-2010, 2-кратный чемпион Европы.
Не пропустите: Месси "включил" Неймара в матче с "Ливерпулем": видео. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Азар не попал в стартовый состав "Челси" на матч с "Айнтрахтом"
-
Гол Месси со штрафного был забит с придуманного фола и с небольшой хитростью
-
Роналду не исключает возможности начать тренерскую карьеру
-
Жиго прошел медобследование в римской клинике
-
Лангле выбили зуб в игре против "Ливерпуля"
-
Почеттино: "Тоттенхэм" выйдет в финал Лиги Чемпионов, если мы будем играть, как Месси"
-
Футболисты "Фейеноорда" провели необычный матч против 120 соперников
-
"Тоттенхэм" купит 2-3 футболистов в летнее трансферное окно
-
Хави завершит карьеру по окончании сезона
-
Вратарь "Ливерпуля" не выполнил требование Клоппа в концовке матча с "Барселоной"
-
Летом 2020 года Неймар может покинуть ПСЖ за фиксированную сумму
-
Мбаппе, Пепе, Неймар, Ди Мария вошли в число претендентов на звание лучшего игрока Лиги 1
-
Отаменди может перейти в "Атлетико"
-
Месси занимает 3 место в списке лучших бомбардиров в матчах против топ-6 клубов АПЛ с 2011 года
-
Балотелли сравнил Месси и Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" предложил Мате новый контракт
-
Бензема, Погба и другие: названы претенденты на звание лучшего французского легионера
-
Лингард: "Был бы рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед"
-
Агент: "Касильясу очень повезло. Если бы он был дома, то все могло бы закончиться ужасно"
-
"Бавария" намерена переманить главного тренера "Аякса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30