Хави завершит карьеру в конце сезона

Полузащитник "Аль-Садд" Хави принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании предстоящего сезона.

"Этот сезон станет для меня последним. Стану тренером, но на это нужно время. Не хочу никого обманывать: я понимаю специфику тренерской работы, но мне многому нужно научиться. Моя идея футбола заключается в постоянном контроле мяча. Я страдаю, когда нахожусь на поле без мяча. Буду страдать и как тренер, если моя команда не будет его контролировать постоянно", - сказал он.

Напомним, что Хави играл за "Барселону" с 1998 по 2015 год. Вместе с клубом он выиграл восемь титулов чемпиона Испании, а также четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

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