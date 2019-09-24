Хави заявил, что хочет поработать в чемпионате Англии

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Хави заявил, что хочет поработать в чемпионате Англии

Бывший игрок "Барселоны" Хави сказал, что хочет поработать в чемпионате Англии. Об этом сообщает Sky Sport.

На данный момент специалист возглавляет катарский "Аль-Садд".

"Моя мечта это, конечно, "Барселона", но кто в здравом уме сможет отказать клубу АПЛ? Вы посмотрите на их стадионы, атмосферу, уровень игроков. Я бы хотел попробовать себя в одном из топ-клубов. Я понимаю, что Юрген Клопп, Маурицио Почеттино и Унаи Эмери выполняют просто невероятную работу", - сказал Хави.

Напомним, Хави закончил выступать "Барселоне" в 2015 году и перешел в "Аль Саад". В мае 2019-го он стал тренером катарского клуба.

А еще: Хави: "Я смогу найти подход к Месси"| http://soccernews.ru
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