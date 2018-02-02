Хави: "Зидан является примером для подражания во всем"

Теги реал мадридхавизинедин зидан

Хави: "Зидан является примером для подражания во всем"
Бывший полузащитник "Барселоны" Хави выразил восхищение главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом

"Я восхищаюсь Зиданом, он был очень одаренным и специфичным футболистом. Против него было интересно играть. Зинедин хорош и в качестве тренера. Он джентльмен, обладает широким кругозором, известен по всему миру. Словом, пример для подражания во всем", – приводит слова Хави Marca.

Не пропустите: Зидан может быть уволен по итогам матчей с ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии
Пьянь

Вот только карьеру игрока Зидан завершил по-идиотски, подведя свою команду.

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Иди нах*й

жаль, дебилы такого мнение дофига

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РМ

ушел по мужски, Матераци тот еще удод.

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Пьянь

Знаю. Пепе и Рамос это конченные идиоты.

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Пьянь

Подвести команду это не уход по-мужски.

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РМ

кстати Пепе и Рамос часто так подводили в эльклассико, не знаешь почему?

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