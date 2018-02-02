Хави: "Зидан является примером для подражания во всем"



Бывший полузащитник "Барселоны" Хави выразил восхищение главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом.

"Я восхищаюсь Зиданом, он был очень одаренным и специфичным футболистом. Против него было интересно играть. Зинедин хорош и в качестве тренера. Он джентльмен, обладает широким кругозором, известен по всему миру. Словом, пример для подражания во всем", – приводит слова Хави Marca.

Не пропустите: Зидан может быть уволен по итогам матчей с ПСЖ. | http://soccernews.ru