Хави зовет Иньесту в Катар

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста может перебраться в Катар, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, Иньесту зовет в Катар его бывший одноклубник по каталонскому клубу Хави.

Сам игрок не хочет переходить ни в один из европейских клубов, чтобы не играть против "Барселоны".

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