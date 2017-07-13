"Хайдук", АЕК и "Осиек" побеждают в Лиге Европы
Завершились несколько первых матчей 1/4 финала квалификационного раунда Лиги Европы. Стоит отметить победы "Хайдука", "Осиека" и АЕКа.
"Слован" (Словакия) - "Люнгбю" (Дания) - 0:1 (0:0)
Гол: Кьяер, 75 - 0:1
"Хайдук" (Хорватия) - "Левски" (Болгария) - 1:0 (1:0)
Гол: Футакс, 24 (с пенальти) - 1:0
"Штурм" (Австрия) - "Младост" (Черногория) - 0:1 (0:1)
Гол: Кркотич, 2 (с пенальти) - 0:1
"Тренчин" (Словакия) - "Йегуда" (Израиль) - 1:1 (0:1)
Голы: Валскис, 3 - 0:1, Паур, 59 - 1:1
"Абердин" (Шотландия) - "Широки Брег" (Босния) - 1:1 (1:0)
Голы: Кристи, 17 - 1:0, Маркович, 69 - 1:1
"Корк Сити" (Ирландия) - АЕК (Кипр) - 0:1 (0:0)
Гол: Труйолс, 70 - 0:1,
"Осиек" (Хорватия) - "Люцерн" (Швейцария) - 2:0 (0:0)
Голы: Эжупи, 66 - 1:0, Грезда, 79 - 2:0
"Железничар" (Босния) - АИК (Швеция) - 0:0
Не пропустите: "Астра", АЕЛ и "Норчеппинг" побеждают в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лига Европы: "Зенит" сыграет с победителем пары "Тренчин" - "Бней-Йегуда", "Краснодару" предстоит встреча со "Слованом" или "Люнгбю"
-
Ари: "Если быть откровенным, мне приятно забивать "Спартаку"
-
Мартинс Инди может перейти в "Кристал Пэлас"
-
Мутко: "У сборной Украины не будет никаких проблем на чемпионате мира в России"
-
Нигматуллин: "У "Спартака" больше шансов на победу в Суперкубке, если свое слово не скажет Ари"
-
"Славия" сыграет с победителем пары БАТЭ - "Алашкерт" в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Вест Хэм" отказался от покупки Жиру
-
Хавбек "Ювентуса" перешел в "Аталанту"
-
Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"
-
Витоло: "Я всем обязан "Севилье"
-
"Валенсия" представила новую форму в стиле голливудского блокбастера
-
"Лестер" оценивает Махреза в 55 миллионов евро
-
РФПЛ – на старт! Чего ждать от нового сезона чемпионата России?
-
Хонда стал игроком мексиканской "Пачуки"
-
Семеду проходит медосмотр в "Барселоне"
-
ЦСКА поздравил Игнашевича с 38-летием
-
"Галатасарай" хочет купить Фегули
-
Рейтинг лучших футболистов мира в возрасте до 21 года
-
Дортмундская "Боруссия" продлила контракт с Кагавой
-
ПСЖ готовит предложение по Белотти
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фенербахче
|6
|13
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|12
|3
|Фейеноорд
|6
|7
|4
|Заря Луганск
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|АПОЭЛ
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|8
|3
|Янг Бойз
|6
|8
|4
|Локомотив
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Сент-Этьен
|6
|12
|2
|Андерлехт
|6
|11
|3
|Майнц 05
|6
|9
|4
|Габала
|6
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|15
|2
|АЗ
|6
|8
|3
|Маккаби Тель-Авив
|6
|7
|4
|Дандолк
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Рома
|6
|12
|2
|Астра Плоешти
|6
|8
|3
|Виктория Плзень
|6
|6
|4
|Аустрия Вена
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Генк
|6
|12
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|10
|3
|Рапид Вена
|6
|6
|4
|Сассуоло
|6
|5
|Группа G
|М
|О
|1
|Аякс
|6
|14
|2
|Сельта Виго
|6
|9
|3
|Стандард Льеж
|6
|7
|4
|Панатинаикос
|6
|1
|Группа H
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|6
|18
|2
|Гент
|6
|8
|3
|Брага
|6
|6
|4
|Коньяспор
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Шальке
|6
|15
|2
|Краснодар
|6
|7
|3
|Зальцбург
|6
|7
|4
|Ницца
|6
|6
|Группа J
|М
|О
|1
|Фиорентина
|6
|13
|2
|ПАОК
|6
|10
|3
|Карабах
|6
|7
|4
|Слован Либерец
|6
|4
|Группа K
|М
|О
|1
|Спарта Прага
|6
|12
|2
|Хапоэль Беэр-Шева
|6
|8
|3
|Саутгемптон
|6
|8
|4
|Интер Милан
|6
|6
|Группа L
|М
|О
|1
|Османлыспор
|6
|10
|2
|Вильярреал
|6
|9
|3
|Цюрих
|6
|6
|4
|Стяуа Бухарест
|6
|6