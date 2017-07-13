"Хайдук", АЕК и "Осиек" побеждают в Лиге Европы

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"Хайдук", АЕК и "Осиек" побеждают в Лиге Европы

Завершились несколько первых матчей 1/4 финала квалификационного раунда Лиги Европы. Стоит отметить победы "Хайдука", "Осиека" и АЕКа.

"Слован" (Словакия) - "Люнгбю" (Дания) - 0:1 (0:0)
Гол: Кьяер, 75 - 0:1

"Хайдук" (Хорватия) - "Левски" (Болгария) - 1:0 (1:0)
Гол: Футакс, 24 (с пенальти) - 1:0

"Штурм" (Австрия) - "Младост" (Черногория) - 0:1 (0:1)
Гол: Кркотич, 2 (с пенальти) - 0:1

"Тренчин" (Словакия) - "Йегуда" (Израиль) - 1:1 (0:1)
Голы: Валскис, 3 - 0:1, Паур, 59 - 1:1

"Абердин" (Шотландия) - "Широки Брег" (Босния) - 1:1 (1:0)
Голы: Кристи, 17 - 1:0, Маркович, 69 - 1:1

"Корк Сити" (Ирландия) - АЕК (Кипр) - 0:1 (0:0)
Гол: Труйолс, 70 - 0:1,

"Осиек" (Хорватия) - "Люцерн" (Швейцария) - 2:0 (0:0)
Голы: Эжупи, 66 - 1:0, Грезда, 79 - 2:0

"Железничар" (Босния) - АИК (Швеция) - 0:0 

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