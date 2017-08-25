"Хайдук" – "Эвертон" - 1:1, "Аустрия" – "Осиек" - 0:1 (обзоры)

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"Хайдук" – "Эвертон" - 1:1, "Аустрия" – "Осиек" - 0:1 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы.

"Хайдук" – "Эвертон" - 1:1 

"Аустрия" – "Осиек" - 0:1

Не пропустите: "Эвертон" и "Аустрия" добывают путёвки в групповой этап Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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