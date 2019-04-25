"Хайдук" против "Динамо". Великое дерби не для слабонервных

Как только рефери даёт стартовый свисток, ультрас «Хайдука» начинают прыгать. Четыре тысячи болельщиков движутся как один. Вместе они сотрясают стадион в едином порыве страсти.

В 180 метров отсюда можно наблюдать сцену из «Парка юрского периода»: на столе стоит стакан воды, в котором вибрирует жидкость. Сейсмоустойчивый стадион «Полюд» построен у зоны разлома, и фанаты только рады испытать надёжность конструкции.

Через час после начала дерби в среду на трибунах вспыхивают красные файеры. Официально их проносить нельзя, но болельщики уже давно дадут фору любому контрабандисту. Поле затягивает дымом. Кто-то скажет – это создаёт особую напряжённую атмосферу. Кто-то посетует на слабую видимость.

Несколько файеров долетают до поля. Вратарь загребского «Динамо» Доминик Ливакович отодвигается за пределы штрафной ради своей безопасности. Только после этого игру останавливает судья.

Когда полузащитник Мийо Цакташ получает красную за приём, из-за которого началась драка с участием всех 22 игроков, болельщики провожают его с поля восторженными криками – словно доблестного ветерана войны. На северной трибуне кто-то поджог сидения. Вокруг как ни в чём не бывало продолжают прыгать обезумевшие фанаты.

Ничто из этого не примечательно. Это нормально. Это хорватское «вечное дерби».

Противостояние «Хайдука» из Сплита и «Динамо» из Загреба началось ещё в двадцатых годах прошлого века, но с 1992 страсти стали накаляться с новой силой. Годом ранее страна откололась от Югославии и образовала национальную лигу.

Лишь в 1996 всё устаканилось, и война подошла к концу. «Хайдук» и «Динамо» - сильнейшие клубы Хорватии, и когда-то они принадлежали к югославской «большой четвёрке», которая также включала в себя сербские «Црвету Звезду» и «Партизан». После независимости «Хайдук» и «Динамо» на двоих выиграли 25 из 27 чемпионских титулов и 21 из 27 кубков страны.

За несколько часов до матча болельщики собираются на Stari Plac у штаба клуба болельщиков «Торсида». Игра посреди недели – не идеально, но никто не жалуется: внушительные порции пива способны поднять настроение любому.

«Торсида» чётко даёт понять, что она думает о своих противниках. Когда-то Сплит раболепствовал перед Белградом – столицей Югославии, и теперь примерно ту же злость город испытывает по отношению к Загребу.

Хорватия – централизованная страна, и многие перебираются в столицу для того для того, чтобы получить образование или найти работу. Ну а Сплит, расположившийся в центре адриатического побережья, чувствует себя забытым.

Мысли фанатов – да и не только – можно описать следующей цитатой: «Мы платим налоги, а Загреб пожинает плоды. Чёрт с ними всеми».

В Сплите «Хайдук» – это образ жизни. После смерти судостроительной промышленности город был вынужден переквалифицироваться в туристический. Местные жители оставили верфи и превратились в отельеров. Их пугает, что туризм сотрёт их национальное самосознание.

Так «Хайдук» превратился в антидот, в социальный институт, в оплот религии и традиций. Это народный клуб.

Более 25% акций владеют болельщики, которые передают их из поколения в поколение. В планах – увеличить цифру до 50%. Недаром «Торсида» – самый старый такой клуб фанатов в Европе.

Каждый жилой дом и стена украшены символикой клуба. Неподалёку от моей квартиры на стене висит изображение человека с банданой и солнцезащитными очками. Это лидер «Торсиды» из восьмидесятых, чьи «учения» вдохновляют и сейчас. Многим есть что вспомнить. Многих побили столичные болельщики. Многие могут показать шрамы – напоминания о славных сражениях за честь команды.

«Хайдук» – это любовь», – говорит бывший тренер Дамир Бурич. «Прежде всего это именно любовь. А потом уже – всё остальное. Ты рождаешься с этой любовью. У каждого человека в городе есть это ДНК клуба. Это не купишь деньгами».

Зато деньги могут купить успех на футбольном поле. 14 лет «Хайдук» оставался без чемпионства – и шесть лет без кубка. «Динамо» же становилось только сильнее. Оно выиграло 12 из 13 последних титулов. Победа над «Сплитом» со счётом 1:0 позволила им выйти вперёд на 17 очков.

Выходя со стадиона, зрители проходят мимо гостевой раздевалки, чьи окна защищены металлическими решётками – защита от камней, которые любят с собой захватывать болельщики. Только что футболисты «Динамо» распевали песни и танцевали перед гостевой трибуной. Местные «ультрас» могли только гневно свистеть в ответ на такую провокацию. Их команда выиграла всего четыре из последних 37 дерби.

И чем больше этот разлом, тем агрессивнее становился Сплит. В 2004 году из машины с фанатами «Динамо» «выкурили» людей файерами, после чего избили. После очередного поражения «Хайдука» группа болельщиков пробралась на «Полюд» и отрыла 11 могил.

Когда в 2005 году в «Хайдук» перешёл Нико Кранчар, у его дома расставили свечи и плакаты, оплакивающие его «кончину».

В 2010 году стычки на динамовском «Максимире» перебросились на близлежащие улицы. В результате бардака один полицейский лишился глаза, а болельщик получил пулевое ранение в живот.

За 90 минут до старта последнего дерби у стадиона собралось 40 полицейских машин и огромное число частных охранников. Конвой болельщиков «Динамо» эскортируют сразу после его въезда в город. И всё это – из-за 500 фанатов. Задача полицейских не только защищать, но и запугивать.

Несмотря на многочисленные причины для ненависти, у этих двух клубов есть и много общего. Например, они разделяют ненависть к политэлите, которая систематически обескровливает лигу и мешает ей подняться на новый уровень.

Давор Шукер – когда-то великий футболист – вызывает гнев большинства хорватов. Считается, что он только защищает интересы Здравко Мамича – «агента и администратора», а на самом деле – того ещё политический заправилу, которому подвластны все структуры хорватского футбола.

С 2003 года до 2016 Мамич занимал должность исполнительного директора «Динамо». Клуб он держал в ежовых рукавицах: например, он очень любил подписывать «гражданские контракты» с талантливой молодёжью, которая затем была вынуждена отчислять директору процент с зарплаты.

Мамич может и помог «Динамо», но ультрас «Bad Blue Boys» никогда его не простят. В 2018 году «агент» должен был оказаться за решёткой из-за махинаций на рынке трансферов, но Мамич успел скрыться в Боснии. Сейчас же на его место претендует бывший секретарь Мамича.

Оба клуба известны своими расистскими и антисемитскими высказываниями. Только что «Динамо» получило запрет на посещение стадиона из-за выходок фанатов во время матча Лиги Европы с «Бенфикой». Два года назад то же случилось и с «Хайдуком». Это – часть хорватского футбола, о которой нельзя забывать.

В 2013 году «Торсида» и ««Bad Blue Boys» вместе выступили против плохой организации лиги. Они стояли на одной трибуне на протяжении двух матчей и маршировали по улицам Загреба. В тот же год 18-летний член «Торсиды» был до смерти избит полицейскими.

Но в среду ни о какой мировой не было и речи. Кто-то скажет, что противостояние это надуманное, существующее только чтобы куда-то выплеснуть всю энергию и злость.

Несмотря на успехи сборной Хорватии, в самой стране футбольная культура остаётся разрозненной и неорганизованной. Посещаемость стадионов падает, если команды не показывают хороший результат. Дерби – это причина раскрепоститься и выпятить свою гражданскую гордость.

Пока что «Хайдуку» сложно. У него много надежд на будущее (например, Анте Палаверса, подписанный «Манчестер Сити» этой зимой), но в настоящем радоваться особо нечему. Он сражается за право попасть в Лигу Европы. «Динамо» же ждёт очередной триумф.

Но как бы всё плохо ни было, никто не заставит болельщиков «Хайдука» разлюбить свою команду. Нападки на своих – даже после проигранного дерби – это двойная победа «Динамо». Этому не бывать. На все проблемы и несправедливости ответ один: они будут петь и кричать в два раза громче. Они будут сотрясать стадион в два раза сильнее.

«Если вы не станете новым чемпионом, «Торсида» будет скорбеть и вас простит. Потому что мы знаем, что вы – лучшие, и мы никогда от вас не отвернёмся», – поют болельщики в самые тяжёлые моменты.

Юрий Сергеев

