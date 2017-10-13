Хайнкес: "Баварии" нужен успех, а с ним к нам вернется уверенность в собственных силах"

Теги бавария мюнхенюпп хайнкес

Хайнкес: "Баварии" нужен успех, а с ним к нам вернется уверенность в собственных силах"

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес хочет, чтобы футболисты команды поверили в себя.

"Провел много разговоров с игроками, мы интенсивно тренировались. Нравится, как все трудятся на тренировках. "Баварии" нужен успех. С ним к нам вернется уверенность в собственных силах. Важно, чтобы наши футболисты вновь поверили в себя" - приводит слова Хайнкеса сайт клуба.

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