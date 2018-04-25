Хайнкес: "Бавария" будет биться за Видаля"
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала" поддержал полузащитника своей команды Артуро Видаля, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.
"Большие клубы должны как-то справляться с травмами таких значимых игроков, как Видаль. Это футболист мирового класса. Ситуация обидная, ведь он мечтает выиграть Лигу Чемпионов. Команда будет биться за него" - цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, что матч "Бавария" - "Реал" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru
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