Хайнкес: "Бавария" будет биться за Видаля"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против "Реала" поддержал полузащитника своей команды Артуро Видаля, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

"Большие клубы должны как-то справляться с травмами таких значимых игроков, как Видаль. Это футболист мирового класса. Ситуация обидная, ведь он мечтает выиграть Лигу Чемпионов. Команда будет биться за него" - цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч "Бавария" - "Реал" состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru