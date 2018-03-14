Хайнкес: "Бавария" добилась убедительного результата, но заработала слишком много предупреждений"



Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу своей команды над "Бешикташем" (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы добились убедительного результата. "Бешикташ" не проигрывал здесь, на своём поле, в Лиге чемпионов, поэтому победить было сложно. Мы забили в подходящие моменты, общий счёт по итогам двух матчей стал 7:0. Это нормально, что после этого мы позволили себе слегка расслабиться.

Я говорил перед игрой, что нам нужно быть дисциплинированными и не вестись на провокации физически сильного соперника. Единственный отрицательный момент сегодня — жёлтые карточки. Мы заработали их слишком много", - цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первой встрече "Бавария" была сильнее со счетом 5:0.

Не пропустите: "Бавария" обыгрывает "Бешикташ" и уверенно шагает в 1/4 финала Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru