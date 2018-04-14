Хайнкес: "Бавария" не будет сбавлять обороты в чемпионате"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес намерен добыть три очка в матче с "Боруссией"​ из Менхенгладбаха в 30-м туре чемпионата Германии.

Напомним, что мюнхенцы уже гарантировали себе первое место по итогам сезона.

"В "Боруссии" я провел замечательное время и был важным игроком, оставившим след в истории клуба. Этот матч вдвойне особенный, так как совершенно точно станет последним против "Боруссии" из Менхенгладбаха. Хочу одержать победу. Даже после оформления чемпионского титула мы не собираемся сбавлять обороты в чемпионате", - сказал он.

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