Хайнкес: "Бавария" не будет сбавлять обороты в чемпионате"

Теги боруссия менхенгладбахюпп хайнкесбавария мюнхен

Хайнкес: "Бавария" не будет сбавлять обороты в чемпионате"Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес намерен добыть три очка в матче с "Боруссией"​ из Менхенгладбаха в 30-м туре чемпионата Германии.

Напомним, что мюнхенцы уже гарантировали себе первое место по итогам сезона.

"В "Боруссии" я провел замечательное время и был важным игроком, оставившим след в истории клуба. Этот матч вдвойне особенный, так как совершенно точно станет последним против "Боруссии" из Менхенгладбаха. Хочу одержать победу. Даже после оформления чемпионского титула мы не собираемся сбавлять обороты в чемпионате", - сказал он.

Читайте: Хайнкес прокомментировал будущее назначение Ковача на пост тренера "Баварии" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 30 75
2 Шальке 29 52
3 Боруссия Дортмунд 29 51
4 Байер Леверкузен 30 51
5 Хоффенхайм 30 46
6 Айнтрахт Франкфурт 30 46
7 РБ Лейпциг 29 46
8 Боруссия Менхенгладбах 30 40
9 Герта 30 39
10 Штутгарт 30 39
11 Аугсбург 30 37
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 30 36
14 Вольфсбург 30 30
15 Фрайбург 29 30
16 Майнц 05 29 27
17 Гамбург 30 22
18 Кельн 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов