Хайнкес: "Бавария" забила красивые голы и заслуженно победила"
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу своей команды над "Падерборном" (6:0) в матче 1/4 финала Кубка Германии.
"Конечно же, я доволен. Мы играли на сложном поле, но сумели справиться. "Бавария" забила красивые голы и заслуженно победила. Мы показали отличную командную игру. "Падерборн" это хорошая команда. Они играют на уровне второго дивизиона.
Мюллер получил ушиб бедра. Посмотрим, как он будет чувствовать себя. Он мог продолжить играть, но с ограничениями. На максимуме ему бы действовать не удалось", - приводит слова Хайнкеса официальный сайт клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|21
|53
|2
|Байер Леверкузен
|21
|35
|3
|РБ Лейпциг
|21
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|21
|34
|5
|Шальке
|21
|34
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|33
|7
|Аугсбург
|21
|31
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|21
|31
|9
|Хоффенхайм
|21
|28
|10
|Ганновер 96
|21
|28
|11
|Герта
|21
|27
|12
|Фрайбург
|21
|25
|13
|Вольфсбург
|21
|24
|14
|Штутгарт
|21
|21
|15
|Вердер Бремен
|21
|20
|16
|Майнц 05
|21
|20
|17
|Гамбург
|21
|17
|18
|Кельн
|21
|13