Хайнкес: "Длительный контракт с "Баварией"? Это исключено"

Теги бавария мюнхенюпп хайнкес

Хайнкес: "Длительный контракт с "Баварией"? Это исключено"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что он временно возглавил команду.

"Могу ли я остаться в клубе на длительный срок? Нет, это исключено", - приводит слова Хайнкеса Goal.com.

Напомним, что 72-летний специалист возглавил "Баварию" после отставки Карло Анчелотти до конца этого сезона.

Стоит отметить, что в 2013 году Хайнкес уже завершал тренерскую карьеру.

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