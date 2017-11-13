Хайнкес: "Длительный контракт с "Баварией"? Это исключено"
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что он временно возглавил команду.
"Могу ли я остаться в клубе на длительный срок? Нет, это исключено", - приводит слова Хайнкеса Goal.com.
Напомним, что 72-летний специалист возглавил "Баварию" после отставки Карло Анчелотти до конца этого сезона.
Стоит отметить, что в 2013 году Хайнкес уже завершал тренерскую карьеру.
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|11
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|Аугсбург
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|Герта
|11
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|Майнц 05
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|12
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|11
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|Гамбург
|11
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|16
|Фрайбург
|11
|8
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|11
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|Кельн
|11
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