Хайнкес: "Для меня было важно победить в первом матче с "Баварией"

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Хайнкес: "Для меня было важно победить в первом матче с "Баварией"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу своей команды над "Фрайбургом" (5:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

"Для меня было важно победить в первом же матча с "Баварией". Я доволен тем, как мои игроки контролировали мяч. Но переоценивать эту победу не стоит. Но я рад, что мы не остановились при счете 2:0. У нас дальше еще много работы", – цитирует Хайнкеса официальный сайт "Баварии".

Напомним, что Хайнкес возглавил "Баварию" несколько дней назад, сменив на посту наставника клуба Карло Анчелотти.

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