Хайнкес допустил, что продолжит карьеру в следующем сезоне

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес не исключает, что продолжит работать в мюнхенском клубе и в следующем сезоне.

"Могу лишь сказать, что на данный момент ничего не решено, потому что я точно не заявлял, что завершу карьеру летом" - цитирует Хайнкеса Goal.com.

Напомним, что контракт 72-летнего специалиста с "Баварией" истекает летом 2018 года, однако руководство "Рекордмастер" рассчитывает продлить сотрудничество с опытным наставником.

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