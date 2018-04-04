Хайнкес: "Если хотим выиграть Лигу Чемпионов, нужно улучшать нашу игру"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес дал комментарий по матчу своей команды против "Севильи" в рамках 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Мы слишком часто теряли мяч и не играли организованно в центре поля, что позволило "Севилье" создавать моменты. Мы улучшили нашу игру во второй половине и в итоге заслужили победу. Психологически очень важно было быстро сравнять счет, даже если нам повезло в этом. Но если мы хотим выиграть Лигу Чемпионов, нам нужно улучшить игру", - цитирует наставника чемпионов Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, "Бавария" обыграла "Севилью" со счетом 2:1. | soccernews.ru