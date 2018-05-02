Хайнкес: "Это была моя последняя игра в Лиге Чемпионов, больше никогда не буду тренировать"

Теги бавария мюнхенюпп хайнкес

Хайнкес: "Это была моя последняя игра в Лиге Чемпионов, больше никогда не буду тренировать"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Ханйкес высказался по своему будущему.

"Моя последняя игра в Лиге Чемпионов до этого сезона была в 2013-м году против дортмундской "Боруссии". Я никогда не думал, что у меня будут другие игры в турнире, но все меняется. Я могу смело сказать, что сегодня была моя последняя игра в турнире! Я никогда не буду тренировать снова. Это прекрасно - я не думаю, что есть много 72-летних специалистов, которые приняли такое решение", - цитирует наставника чемпионов Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, Хайнкес назвал одну из причин поражения "Баварии" "Реалу". | soccernews.ru

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