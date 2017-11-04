Хайнкес: "Фаворита в матче с "Боруссией" нет"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес высказался в преддверии матча 11-го тура немецкой Бундеслиги против дортмундской "Боруссии".

"У нас большие амбиции, мы хотим продлить нашу успешную серию. Однако можно с уверенностью сказать, что соперник сделает всё, чтобы нам это не удалось. Когда такие команды встречаются друг с другом, то обо всём, что было раньше, можно забыть. Нельзя ехать туда, наивно полагая, что "Боруссия" ослабла и получится её победить одной левой. Это будет интенсивный матч на равных. Фаворита здесь нет. На глазах у родных болельщиков футболисты "Боруссии" постараются показать себя лучше, чем в последних матчах. Мы должны прибавить по сравнению с прошлой игрой" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

Напомним, что матч "Боруссия" - "Бавария" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru