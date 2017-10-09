Хайнкес: "Хамес может рассчитывать на полную мою поддержку"

Новый главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал ситуацию с колумбийским полузащитником Хамесом Родригесом, который, по некоторым данным, хочет досрочно вернуться в мадридский "Реал".

"Хамес не говорит по-немецки. Кроме того, футбол в Германии очень отличается от южноамериканского. Для молодого футболиста это сложная ситуация. Тем не менее, он может рассчитывать на полную мою поддержку и помощь, потому что я люблю талантливых футболистов, и я считаю, что у Хамеса большой талант. Я видел его матчи за "Реал", но лично с ним не знаком. Когда футболисты вернутся из сборных, я хочу с ними пообщаться и дать советы" - приводит слова Хайнкеса Goal.com.

Стоит отметить, что в этом сезоне 26-летний Хамес сыграл за "Баварию" всего 5 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист. | http://soccernews.ru