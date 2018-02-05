Хайнкес: "Хамес способен на большее"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес высказался по поводу игры полузащитника своей команды Хамеса Родригеса.

"Хамес в его текущей форме - это небесный дар для "Баварии". Крайне нелегко выступать в новой стране с другой культурой и другим менталитетом, но он справляется и играет на очень высоком уровне. Но я считаю, что он способен на большее" - приводит слова Хайнкеса Goal.com.

В этом сезоне 26-летний Хамес сыграл за "Баварию" 22 матча, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач. Напомним, что права на хавбека принадлежат мадридскому "Реалу".

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