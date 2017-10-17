Хайнкес: "Хамес внесет большой вклад в успехи команды"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес высказался о ситуации, в которой оказался полузащитник его команды Хамес Родригес.
"Я знаю Хамеса со времен его выступлений за "Монако" и мадридский "Реал", он отлично сыграл на Чемпионате Мира. В Колумбии он является именитым игроком, он обладает очень хорошим чувством гола и хорошей техникой. Я думаю, что он внесет большой вклад в успехи команды", - цитирует наставника самого титулованного немецкого клуба fichajes.com.
Напомним, Хамес рассказал о своей самой большой мечте. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|8
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|8
|17
|3
|РБ Лейпциг
|8
|16
|4
|Хоффенхайм
|8
|15
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|14
|6
|Шальке
|8
|13
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|13
|8
|Аугсбург
|8
|12
|9
|Ганновер 96
|8
|12
|10
|Майнц 05
|8
|10
|11
|Штутгарт
|8
|10
|12
|Байер Леверкузен
|8
|9
|13
|Герта
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Гамбург
|8
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|8
|4
|18
|Кельн
|8
|1