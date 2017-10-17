Хайнкес: "Хамес внесет большой вклад в успехи команды"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес высказался о ситуации, в которой оказался полузащитник его команды Хамес Родригес.

" Я знаю Хамеса со времен его выступлений за "Монако" и мадридский "Реал", он отлично сыграл на Чемпионате Мира. В Колумбии он является именитым игроком, он обладает очень хорошим чувством гола и хорошей техникой. Я думаю, что он внесет большой вклад в успехи команды ", - цитирует наставника самого титулованного немецкого клуба fichajes.com.

Напомним, Хамес рассказал о своей самой большой мечте. | soccernews.ru