Хайнкес и Зидан определились со стартовыми составами

Теги бавария мюнхенреал мадридюпп хайнкесзинедин зидан

Хайнкес и Зидан определились со стартовыми составамиГлавные тренеры мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес и мадридского "Реала" Зинедин Зидан определились со стартовыми составами своих команд на первый матч 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Бавария": Ульрих, Киммих, Хуммельс, Боатенг, Рафинья, Хави Мартинес, Рибери, Хамес, Роббен, Мюллер, Левандовски.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело, Каземиро, Модрич, Кроос, Иско, Васкес, Роналду.

Не пропустите: превью к матчу "Бавария" - "Реал". | soccernews.ru

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