Хайнкес: "Играли слишком медленно, не могли взвинтить темп и поймать нужный ритм"

Теги бавария мюнхенюпп хайнкесборуссия менхенгладбах

Хайнкес: "Играли слишком медленно, не могли взвинтить темп и поймать нужный ритм"

Наставник "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал матч с менхенгладбахской "Боруссией" (1:2).

"Мы проиграли матч в первом тайме, потому что приложили слишком мало усилий на этом отрезке игры. Играли слишком медленно, не могли взвинтить темп и поймать нужный ритм.

А во втором тайме мы наиграли только на один гол. Менхенгладбах создал единственный свой момент на контратаке только в компенсированное время, больше ничего у них не было. Они играли очень грамотно в защите. Поэтому моя команда приложила много усилий, много двигалась и создала несколько моментов" - приводит слова Хайнкеса официальный сайт клуба.

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