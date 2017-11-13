Хайнкес: "Киммих сделает отличную карьеру"

Теги бавария мюнхенюпп хайнкес

Хайнкес: "Киммих сделает отличную карьеру"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес считает, что у полузащитника команды Джошуа Киммиха будет большое будущее.

"Киммих обладает характером, который присущ более опытным футболистам. Например, в этом смысле я мог бы упомянуть таких игроков, как Лам, Швайнштайгер, Мюллер и Нойер. Киммих сделает отличную карьеру, и "Бавария" вполне угадала с его приобретением", - сказал наставник.

Читайте: Киммих: "Бавария" стала лучше действовать как команда"  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Очередная проверка боевой готовности: Испания проэкзаменует Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 11 26
2 РБ Лейпциг 11 22
3 Боруссия Дортмунд 11 20
4 Шальке 11 20
5 Хоффенхайм 11 19
6 Ганновер 96 11 18
7 Айнтрахт Франкфурт 11 18
8 Боруссия Менхенгладбах 11 18
9 Байер Леверкузен 11 16
10 Аугсбург 11 16
11 Герта 11 14
12 Штутгарт 11 13
13 Майнц 05 11 12
14 Вольфсбург 11 11
15 Гамбург 11 10
16 Фрайбург 11 8
17 Вердер Бремен 11 5
18 Кельн 11 2
Полная таблица

топ-5 тегов