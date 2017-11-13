Хайнкес: "Киммих сделает отличную карьеру"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес считает, что у полузащитника команды Джошуа Киммиха будет большое будущее.

"Киммих обладает характером, который присущ более опытным футболистам. Например, в этом смысле я мог бы упомянуть таких игроков, как Лам, Швайнштайгер, Мюллер и Нойер. Киммих сделает отличную карьеру, и "Бавария" вполне угадала с его приобретением", - сказал наставник.

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