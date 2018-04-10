Хайнкес: "Конечно, "Бавария" хочет выиграть Лигу Чемпионов"
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Чемпионов с "Севильей", заявил, что его команда стремится к победу в турнире.
"Разумеется, после домашнего поражения со счетом 1:2 команда должна идти на риск, чтобы квалифицироваться дальше. Нужно больше атаковать, и именно этим займется "Севилья". Но у нас есть свой план на игру и свой план атакующих действий. Лигу Чемпионов стремится выиграть любой тренер и любой футболист. В этом турнире ты противостоишь лучшим командам Европы. Конечно, мы хотим взять трофей.
Я доволен формой, которую набрали мои игроки. Они понимают, что сейчас самая важная часть сезона. Я не намерен сбавлять обороты в Бундеслиге, и футболисты это знают", - приводит слова Хайнкеса официальный сайт клуба.
Матч "Бавария" - "Севилья" в среду, 11-го апреля и начнется в 21:45 мск.
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