Хайнкес: "Матч "Бавария" - "Реал" будут смотреть миллионы людей"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал о том, чего ожидает от первой полуфинальной игрой Лиги Чемпионов с "Реалом".

Команды сыграют сегодня, 25 апреля, начало матча – в 21.45.

"Для меня в этом противостоянии нет фаворитов. Для меня большая честь, что моя команда дошла до полуфинала, но при этом надеюсь, что мы сделаем еще один шаг и выйдем в финал. Уверен, что миллионы людей будут смотреть этот матч с большим интересом, страстью, эмоциями и удовольствием", - отметил он. | http://soccernews.ru