Хайнкес: "Мне нравится Горетцка, но у нас есть конкуренты из Испании"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес высказался о возможном подписании его клубом полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцки.
"Он - сильный игрок, что уже мне нравится. Нам нужно просто подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Его агент сообщил, что он еще не принял решения, поэтому у наших конкурентов из Испании еще есть шансы", - цитирует наставника чемпиона Германии El Mundo Deportivo.
Напомним, Горетцка еще не принимал решения по своему будущему. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|17
|41
|2
|Шальке
|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
|17
|28
|5
|РБ Лейпциг
|17
|28
|6
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
|Хоффенхайм
|17
|26
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|26
|9
|Аугсбург
|17
|24
|10
|Герта
|17
|24
|11
|Ганновер 96
|17
|23
|12
|Вольфсбург
|17
|19
|13
|Фрайбург
|17
|19
|14
|Штутгарт
|17
|17
|15
|Майнц 05
|17
|17
|16
|Вердер Бремен
|17
|15
|17
|Гамбург
|17
|15
|18
|Кельн
|17
|6