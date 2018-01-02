Хайнкес: "Мне нравится Горетцка, но у нас есть конкуренты из Испании"

Теги бавария мюнхенюпп хайнкесшалькелеон горетцка

Хайнкес: "Мне нравится Горетцка, но у нас есть конкуренты из Испании"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес высказался о возможном подписании его клубом полузащитника гельзенкирхенского "Шальке" Леона Горетцки.

"Он - сильный игрок, что уже мне нравится. Нам нужно просто подождать и посмотреть, как будут развиваться события. Его агент сообщил, что он еще не принял решения, поэтому у наших конкурентов из Испании еще есть шансы", - цитирует наставника чемпиона Германии El Mundo Deportivo.

Напомним, Горетцка еще не принимал решения по своему будущему. | soccernews.ru

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