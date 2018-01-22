Хайнкес мог возглавить "Челси" или ПСЖ

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Хайнкес мог возглавить "Челси" или ПСЖГлавный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в 2013 году мог возглавить "Челси" или ПСЖ.

Напомним, что в конце сезоне 2012/2013 наставник заявил о завершении карьеры.

"Абрамович хотел прийти ко мне в гости, но я отказался занять пост главного тренера "Челси". Я поблагодарил его и сказал, что не буду ничего делать. Президент ПСЖ хотел прийти ко мне со всей своей группой. Парижане даже предлагали мне личных поваров, но я снова ответил отказом", - сказал он.

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