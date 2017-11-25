Хайнкес может остаться в "Баварии" ещё на один сезон

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Хайнкес может остаться в "Баварии" ещё на один сезон

Президент "Баварии" Ули Хенесс допустил, что Юпп Хайнкес продолжит тренировать мюнхенскую команду и в следующем сезоне.

"Вполне возможно, что Хайнкес может остаться на следующий сезон. После поражения от ПСЖ все в клубе проснулись. С приходом Хайнкеса всё изменилось. Команда стала абсолютно другой" - приводит слова Хенесса Goal.com.

Отметим, что после назначения Хайнкеса "Бавария" в 9 матчах одержала 8 побед и 1 раз сыграла вничью. 

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