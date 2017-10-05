Хайнкес может получить шанс исправить неприятную для себя статистику в "Баварии"

Теги юпп хайнкесбавария мюнхен

Хайнкес может получить шанс исправить неприятную для себя статистику в "Баварии"Известный немецкий тренер Юпп Хайнкес может получить шанс исправить неприятную для себя статистику в мюнхенской "Баварии".

Так, в случае, если 72-летний специалист таки возглавит самый титулованный клуб своей страны и сможет в этом же сезоне выиграть Бундеслигу, он прервет свою "черную полосу" с командой, с которой ранее он за три своих предыдущих прихода в первом сезоне ни разу не выигрывал чемпионат.

Напомним, Хайнкес возглавит "Баварию" в четвертый раз. | soccernews.ru

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2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Герта 7 9
11 Байер Леверкузен 7 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
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15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
17 Вердер Бремен 7 4
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