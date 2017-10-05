Хайнкес может получить шанс исправить неприятную для себя статистику в "Баварии"

Известный немецкий тренер Юпп Хайнкес может получить шанс исправить неприятную для себя статистику в мюнхенской "Баварии".

Так, в случае, если 72-летний специалист таки возглавит самый титулованный клуб своей страны и сможет в этом же сезоне выиграть Бундеслигу, он прервет свою "черную полосу" с командой, с которой ранее он за три своих предыдущих прихода в первом сезоне ни разу не выигрывал чемпионат.

Напомним, Хайнкес возглавит "Баварию" в четвертый раз. | soccernews.ru