Хайнкес может возглавить "Баварию"

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Хайнкес может возглавить "Баварию"

Юпп Хайнкес может стать тренером "Баварии", сообщает Bild.

По сведениям издания, 72-летний наставник, который закончил карьеру в 2013 году, будет работать в мюнхенском клубе до конца сезона.

Напомним, что Хайнкес с "Баварией" выигрывал Бундеслигу, кубок и суперкубок Германии, а также Лигу Чемпионов.

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