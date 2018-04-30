Хайнкес: "Надеюсь, судьба матча будет решаться игроками, а не решением судьи"

Теги юпп хайнкесбавария мюнхенреал мадрид

Хайнкес: "Надеюсь, судьба матча будет решаться игроками, а не решением судьи"Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом".

"Я надеюсь, что арбитр обработает объективно и примет правильные решения. Надеюсь, судьба матча будет решаться игроками, а не решением судьи. Это будет очень сложный матч не только для нас, но и для "Мадрида". Атмосфера будет не простой, но у меня в составе есть игроки с большим опытом. Мы играем против чемпионов, и это делает камбек еще более сложным. Соперник привык демонстрировать очень хорошую производительность в больших играх, но мы будем сложным оппонентом, потому что мы росли в таких матчах. Мы хотим выйти в финал", - цитирует наставника чемпиона Германии Marca.

Напомним, против "Реала" "Бавария" сыграет без своих пяти ключевых игроков. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов