Хайнкес: "Надеюсь, судьба матча будет решаться игроками, а не решением судьи"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес поделился ожиданиями от ответного полуфинального матча Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом".

"Я надеюсь, что арбитр обработает объективно и примет правильные решения. Надеюсь, судьба матча будет решаться игроками, а не решением судьи. Это будет очень сложный матч не только для нас, но и для "Мадрида". Атмосфера будет не простой, но у меня в составе есть игроки с большим опытом. Мы играем против чемпионов, и это делает камбек еще более сложным. Соперник привык демонстрировать очень хорошую производительность в больших играх, но мы будем сложным оппонентом, потому что мы росли в таких матчах. Мы хотим выйти в финал", - цитирует наставника чемпиона Германии Marca.

Напомним, против "Реала" "Бавария" сыграет без своих пяти ключевых игроков. | soccernews.ru