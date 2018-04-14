Хайнкес: "Надеюсь, в матчах с "Баварией" у Роналду будет не лучший день"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в преддверии матчей с "Реалом" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов высоко отозвался о ведущем форварде мадридцев Криштиану Роналду.

"Роналду - лучший футболист мира наряду с Месси. Он игрок мирового класса. Криштиану ежедневно работает, что похвально. Он часто решает исход матчей. Надеюсь, в играх против нас у него будет не лучший день" - приводит слова Хайнкеса Goal.com.

Напомним, что первый матч между "Баварией" и "Реалом" состоится 25 апреля в Мюнхене, а ответный - 1 мая в Мадриде.

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