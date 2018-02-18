Хайнкес: "Нам немного повезло в матче с "Вольфсбургом"
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес подвёл итоги матча 23-го тура немецкой Бундеслиги против "Вольфсбурга".
"Забив быстрый гол, "Вольфсбург" перешёл к компактной обороне. В первом тайме нам было очень тяжело, нам было сложно комбинировать. Мы владели мячом, но не могли долгое время наладить свою игру. Тогда я понял, что так нам забить не удастся. По ходу второго тайма мы стали играть быстрее и чётче. После выхода на поле Томаса Мюллера, мы поменяли тактику под него, так как он очень подвижен, постоянно ищет свободные зоны и создаёт пространство для партнёров. Вскоре мы сравняли счёт, что было очень важно. В концовке матча нам удалось вырвать победу. Можно утверждать, что нам немного повезло. Очень жаль "Вольфсбург", они отлично боролись" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.
Не пропустите видеообзор матча "Вольфсбург" - "Бавария". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|59
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|40
|3
|Байер Леверкузен
|23
|38
|4
|РБ Лейпциг
|22
|38
|5
|Шальке
|23
|37
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|22
|36
|7
|Ганновер 96
|23
|32
|8
|Аугсбург
|23
|31
|9
|Хоффенхайм
|23
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|31
|11
|Герта
|23
|30
|12
|Фрайбург
|23
|28
|13
|Штутгарт
|23
|27
|14
|Вольфсбург
|23
|24
|15
|Вердер Бремен
|23
|23
|16
|Майнц 05
|23
|23
|17
|Гамбург
|23
|17
|18
|Кельн
|23
|14