Хайнкес: "Нам немного повезло в матче с "Вольфсбургом"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес подвёл итоги матча 23-го тура немецкой Бундеслиги против "Вольфсбурга".

"Забив быстрый гол, "Вольфсбург" перешёл к компактной обороне. В первом тайме нам было очень тяжело, нам было сложно комбинировать. Мы владели мячом, но не могли долгое время наладить свою игру. Тогда я понял, что так нам забить не удастся. По ходу второго тайма мы стали играть быстрее и чётче. После выхода на поле Томаса Мюллера, мы поменяли тактику под него, так как он очень подвижен, постоянно ищет свободные зоны и создаёт пространство для партнёров. Вскоре мы сравняли счёт, что было очень важно. В концовке матча нам удалось вырвать победу. Можно утверждать, что нам немного повезло. Очень жаль "Вольфсбург", они отлично боролись" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

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