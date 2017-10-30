Хайнкес намерен расстаться с ключевым хавбеком "Баварии"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес намерен расстаться с ключевым полузащитником своей команды Артуро Видалем.

По информации испанской прессы, 30-летний хавбек не входит в планы наставника самого титулованного клуба Германии. Поэтому уже в зимнее трансферное окно он будет выставлен на трансфер.

В нынешнем сезоне Видаль 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 12 матчах за "Баварию".

Напомним, Рибери высказался о возвращении Хайнкеса в "Баварию". | soccernews.ru