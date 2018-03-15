Хайнкес назвал сроки восстановления Нойера

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Хайнкес назвал сроки восстановления Нойера
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес рассказал о том, когда в строй вернется голкипера Мануэль Нойер.

"Перспективы положительные. Все идет хорошо. Думаю, он вернется в состав в апреле", - цитирует Хайнкеса ZDF.

31-летний Нойер получил перелом стопы в прошлом сезоне, а в сентябре у него произошел рецидив травмы и он перенес операцию.

Не пропустите: "Бавария" определилась с тренером в следующем сезоне. | http://soccernews.ru

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