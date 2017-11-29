Хайнкес не будет подписывать с "Баварией" новый контракт

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес не будет подписывать со своим клубом новый контракт.

Об этом как информирует Bild, сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге. В частности, он заявил: "Хайнкес хочет отработать свой контракт до конца, но он не будет тренером "Баварии" после окончания действия его контракта".

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