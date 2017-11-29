Хайнкес не будет подписывать с "Баварией" новый контракт
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес не будет подписывать со своим клубом новый контракт.
Об этом как информирует Bild, сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге. В частности, он заявил: "Хайнкес хочет отработать свой контракт до конца, но он не будет тренером "Баварии" после окончания действия его контракта".
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ПСЖ - "Труа" - 2:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|13
|29
|2
|РБ Лейпциг
|13
|26
|3
|Шальке
|13
|24
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|13
|24
|5
|Боруссия Дортмунд
|13
|21
|6
|Байер Леверкузен
|13
|20
|7
|Хоффенхайм
|13
|20
|8
|Аугсбург
|13
|19
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|13
|19
|10
|Ганновер 96
|13
|19
|11
|Герта
|13
|17
|12
|Штутгарт
|13
|17
|13
|Майнц 05
|13
|15
|14
|Вольфсбург
|13
|14
|15
|Гамбург
|13
|13
|16
|Фрайбург
|13
|11
|17
|Вердер Бремен
|13
|8
|18
|Кельн
|13
|2