Хайнкес не будет подписывать с "Баварией" новый контракт

Теги бавария мюнхенюпп хайнкес

Хайнкес не будет подписывать с "Баварией" новый контрактГлавный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес не будет подписывать со своим клубом новый контракт.

Об этом как информирует Bild, сообщил председатель правления клуба Карл-Хайнц Румменигге. В частности, он заявил: "Хайнкес хочет отработать свой контракт до конца, но он не будет тренером "Баварии" после окончания действия его контракта".

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