Хайнкес: "Не имеет значения, когда "Бавария" оформит чемпионский титул"

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Хайнкес: "Не имеет значения, когда "Бавария" оформит чемпионский титул"
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес не думает о том, что его команда может стать чемпионом в ближайшее время.

"Для меня не имеет значения, когда "Бавария" оформит чемпионский титул. Мы еще не оформили титул, поэтому нам нужно продолжать бороться.

"РБ Лейпциг" является топ-клубом обладающим отличным составом. У  много быстрых, атлетичных и креативных игроков", - приводит слова Хайнкеса официальный сайт клуба.

Напомним, что "Баварии" для чемпионства осталось набрать четыре очка.

В 27-м туре мюнхенцы сыграют с "РБ Лейпциг". Матч состоится сегодня, 18 марта и начнется в 20:00 мск.

Не пропустите: Мюнхенская коррида: "Бавария" сразится с "Лейпцигом". | http://soccernews.ru

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