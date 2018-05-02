Хайнкес: "Не могу выделить фаворита в финале Лиги Чемпионов"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес высказался о предстоящем финале Лиги Чемпионов.

"Я не могу сказать, кто будет играть в финальном матче. "Рома" и "Ливерпуль" сыграют друг против друга завтра, но "Ливерпуль", похоже, с большей вероятностью выиграет. Я думаю, что финал будет хорошо сбалансированным с жесткой игрой. Я не могу сказать, кто является фаворитом", - цитирует наставника чемпионов Германии официальный сайт УЕФА.

Напомним, Хайнкес прокомментировал вылет "Баварии" в полуфинале ЛЧ. | soccernews.ru