Хайнкес недоволен реализацией моментов в матче с "Селтиком"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу своей команды над "Селтиком" в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"На протяжении большей части игры мы действовали хорошо. Но мы не реализовали большое количество моментов и слишком многое позволяли сопернику у своих ворот. Это нужно анализировать и исправлять. Нам была необходима поддержка. Чувствую, что команда предельно мотивирована" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

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