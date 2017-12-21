Хайнкес недоволен слабой реализацией "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес, комментируя победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/8 финала Кубка Германии, посетовал на слабую реализацию своей команды.

"Мы одержали абсолютно заслуженную победу. Если бы Мюллер забил третий гол, мы бы спокойно довели игру до конца. В первом тайме нам пришлось приложить массу усилий и проделать очень много беговой работы. Когда так много бегаешь, то это не должно пропадать даром. У нас пропало, и под конец матча мы оказались под давлением со стороны крепкого соперника. Безусловно, нам немного повезло. Сейчас наш главный недостаток - это слабая реализация голевых моментов" - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.

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